В Донецкой области произошел обвал на шахте, есть погибший

В Донецкой области сегодня утром, 14 мая 2018 года, произошел обвал на шахте "Центральная", в результате чего погиб горняк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области. "30-летний горняк угольного предприятия шахта "Центральная" ГП "Мирноградвугилля", находясь на рабочем месте на глубине 622 м, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Как сообщается, горняк спустился в шахту, где примерно в 10:15 произошел обвал горной массы, вследствие чего мужчина сорвался с крепления и упал в камеру опрокида. По факту смерти горняка начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.