МО: По всей линии разграничения идут интенсивные бои

Боевики за сутки осуществили 63 прицельных обстрела, выборочно применяя тяжелую артиллерию и минометы.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Интенсивные боевые действия продолжались по всей линии разграничения, противник не снижает активность огневых провокаций", – рассказал он.

На Луганском направлении боевики совершили 30 обстрела. В районе Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили артиллерию калибра 122 мм. В районах Железного, Зайцевого, Крымского, Луганского, Новгородского, Новолуганського, Светлодарска, Майского и Троицкого боевики открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов. Всего боевики выпустили 5 артиллерийских снарядов и свыше 220 минометных мин различных калибров.

"Противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие различных типов и калибров, а также БМП", – отметил представитель Минобороны.

На Донецком направлении боевики нарушили режим тишины 33 раза, преимущественно применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных типов. Боевики открывали огонь вблизи Авдеевки, Водяного, Верхнеторецкого, Гнутово, Каменки, Красногоровки, Марьинки, Павлополя, Талаковки, Тарамчука, Широкино и шахты Бутовка. В районе Верхнеторецкого боевики выпустили 20 мин из минометов калибра 82 мм.

По состоянию на 11:00 14 мая боевики совершили 13 прицельных обстрелов. Они применили 120-мм минометы в районе Зайцевого и Железного и 82-мм миномета вблизи Золотого и Песков, в общем выпустив 50 мин разных калибров. «Огневые провокации противника из стрелкового оружия различных калибров, гранатометов и БМП также произошли в районе Зайцевого, Катериновки и Новозвановки на Луганском, а также в районах Водяного, Гнутово, Песков и Пищевика на Донецком направлении», – детализировал полковник Гуцуляк.