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Савченко заявляет, что оружие ей давал Парубий

Сегодня, 16:24 citynews.net.ua | Напечатать

Народный депутат Надежда Савченко, комментируя в зале суда заявление генерального прокурора Юрия Луценко относительно того, что ей выдавали оружие российские офицеры, сказала, что оружие ей давал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает 112 Украина.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что, по словам Луценко, оружие нардепу выдавали российские офицеры, Надежда Савченко ответила: «Мне оружие давал Парубий. Спрашивайте у него, если он российский офицер».

Также в ходе заседания Надежда Савченко отметила, что обратилась к президенту России Владимиру Путину с обращением о разблокировании процесса обмена пленными между Украиной и РФ.

«Я не думаю, что я являюсь кандидатом на обмен, но я обратилась к Путину с обращением, чтобы в конце концов разблокировать процесс обмена между Украиной и Россией, между оккупированными территориями и Украиной. Я надеюсь, что в минском процессе, который уже как застоявшаяся вода в бочке, в конце придут к какому-то решению», - добавила Савченко.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что известны имена полковников вооруженных сил РФ, которые Савченко оружие для совершения теракта в центре Киева.


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