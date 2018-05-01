Javelin испытают до конца мая при участии Порошено

Javelin испытают до конца мая при участии ПорошеноСегодня, 14:59
До конца мая в Украине пройдут испытания американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.
«Предоставление Украине "Джавелинов" подтверждает послабление позиций России на международной арене. Кроме того, президент планирует до конца мая принять участие в испытаниях этих "Джавелинов" на наших полигонах», – сказала Луценко в ходе согласительного совета парламента.