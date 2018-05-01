В ОБСЕ призвали обеспечить доступ к границе между Украиной и РФ на Донбассе

Делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвала гарантировать доступ наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к участку украинско-российской границы на Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте ПА ОБСЕ по итогам посещения делегацией линии соприкосновения на востоке Украины.

Также представители делегации осудили недавние действия по преследованию наблюдателей ОБСЕ, работающих в регионе.

Отмечается, что в Краматорске, Бахмуте и Майорске делегация во главе с президентом Ассамблеи Георгием Церетели встретилась с переселенцами и людьми, проживающими в зоне конфликта. Парламентарии ОБСЕ также обменялись мнениями с местными общественными и международными гуманитарными организациями, а также с представителями Донецкой и Луганской областных администраций.

В ПА ОБСЕ напомнили, что ранее они призывали предоставить «всем международным и гуманитарным организациям немедленный доступ к оккупированным территориям в районах Донецкой и Луганской областей». Кроме того, Ассамблея последовательно призывала к полному осуществлению Минских соглашений.