ЕС ввел санкции против 5 организаторов «выборов» РФ в Крыму

Совет ЕС ввел санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

Об этом говорится в Facebook Президента Украины Петра Порошенко.

«Наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины является неизбежным», - отметил Глава государства.

«Мои встречи в Аахене с лидерами ЕС, Франции, Германии четко подтвердили, что тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины над Крымом является одним из насущных приоритетов европейской повестки дня», - добавил Порошенко.