КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 37 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 37 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 5/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 30/30. Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 36,7 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 8640 человек и 1100 транспортных средств; "Марьинка" - 9345 человек и 1765 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7175 человек и 1475 транспортных средств; "Гнутово" - 3140 человек и 790 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8420 человек. Также сообщается, что пограничники обнаружили автомобиль, которым пытались вывезти из оккупированных районов 500 пачек сигарет с акцизами так называемой "ДНР"