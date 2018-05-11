Российско-оккупационные войска 63 раза нарушали режим прекращения огняСегодня, 09:01
В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки в ходе боевых действий двое украинских военных получили осколочные ранения, потери противника уточняются.
Об этом сообщил штаб ООС в Facebook. "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения", - также говорится в сообщении.
На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска 63 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли минометы и артиллерию.
В штабе уточнили, что активная оборона на Луганском направлении продолжалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, на Донецком - в районах населенных пунктов Светлодарск, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.
Кроме того, продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Пески, а также на Мариупольском направлении в районах Талаковки, Водяного и Широкино.