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Российско-оккупационные войска 63 раза нарушали режим прекращения огня

Сегодня, 09:01 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки в ходе боевых действий двое украинских военных получили осколочные ранения, потери противника уточняются.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook. "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения", - также говорится в сообщении.

На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска 63 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли минометы и артиллерию.

В штабе уточнили, что активная оборона на Луганском направлении продолжалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, на Донецком - в районах населенных пунктов Светлодарск, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.

Кроме того, продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Пески, а также на Мариупольском направлении в районах Талаковки, Водяного и Широкино.


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