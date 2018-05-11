В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки в ходе боевых действий двое украинских военных получили осколочные ранения, потери противника уточняются.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook. "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения", - также говорится в сообщении.

На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска 63 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли минометы и артиллерию.

В штабе уточнили, что активная оборона на Луганском направлении продолжалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, на Донецком - в районах населенных пунктов Светлодарск, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.