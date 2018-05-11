По всей линии фронта в Луганской и Донецкой областях наблюдается обострение

По всей линии фронта произошло обострение. 12 мая зафиксировали 73 прицельных обстрела со стороны боевиков. Они совершили 31 выстрел из артиллерии калибра 122 мм и выпустили около 140 мин из минометов калибров 120 и 82 мм. С полуночи 13 мая со стороны боевиков уже зафиксировали 12 прицельных обстрелов. В результате боевых действий погиб один украинский военный, шестеро получили ранения. Украинские войска 40 раз открывали ответный огонь. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

На Луганском направлении в течение 12 мая зафиксировали 27 длительных прицельных вражеских обстрелов. «Боевики оккупационных администраций РФ осуществили 15 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм по защитниках Новозвановки. Враг вел интенсивные обстрелы из артиллерии и минометов по оборонительных позициях украинских защитников вблизи Троицкого. Здесь зафиксировано 16 вражеских выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и разрыв более 30 мин калибра 120 мм», - отметил Дмитрий Гуцуляк.

По Причепиловке, Новозвановке, Троицкому, Зайцевому, Новгородскому и неподалеку Железного боевики ведут огонь из минометов 82-го 120 мм калибров. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов они обстреливают Троицкое, Крымское, Причепиловку, Майорск, Новгородское, Новоселовку, Желтое, 7 раз - по защитникам Новозвановки, и 5 - вблизи Зайцева.

После полуночи 13 мая незаконные вооруженные формирования выпустили 40 мин из минометов калибра 82 мм по защитникам Новгородского. С 05.00 утра они начали длительный обстрел по Светлодарску из артиллерии калибра 122 мм и минометы различных калибров.

На Донецком направлении боевики совершили 46 обстрелов. «Минометы калибров 120 и 82 мм враг применял по защитниках Каменки, Верхнеторецкого Авдеевки. Применяют гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Враждебные обстрелы наблюдались вблизи населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Каменка, Водяное, Марьинка, Верхнеторецкое, Павлополь, Красногоровка, Широкино, Талаковка, Опытное, Невельское, Пищевик и по защитникам шахты Бутовка», - рассказал спикер Министерства обороны Украины.