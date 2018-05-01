МВД: Миротворцы ООН могут зайти на Донбасс уже в начале 2019 года

Миротворческая миссия ООН может появиться на Донбассе в начале 2019 года, заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко в комментарии «Громадському радіо».

Варченко является главой рабочей группы по разработке плана главы МВД Арсена Авакова по деоккупации отдельных районов Донбасса.

«Миссия зайдет на оккупированные территории, а после этого будет задача для наших украинских служб, для всех подразделений по работе на той территории», — сказал Варченко.

Он отметил, что в мировой практике в 99% случаев миротворческие операции подразумевали сочетание военного и мирного компонентов.

«Мы в плане определяем и работаем над тем, какие вызовы стоят перед украинской частью или миротворческой миссией. И, соответственно, то, как отвечать на эти вызовы. Вызовы могут быть политического характера, социально-экономического, военного», — добавил советник главы МВД.