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«ЛНР» ведет активную подготовку к боевым действиям

Сегодня, 10:55 citynews.net.ua | Напечатать

Группировка «ЛНР» ведет активную подготовку к боевым действиям. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».

Отмечается, что на предприятиях, работающих на подконтрольной «ЛНР» территории, идет агитационная кампания по набору в вооруженные формирования, а в местной прессе стали появляться объявления о наборе в «Артиллерию ЛНР» и «Народную милицию ЛНР». Зарплату обещают от 15 тысяч рублей с «полным социальным пакетом».

Кроме того, на полигоне в поселках близ городов Красный Луч и Антрацит, активизировались военные учения. Правозащитники, ссылаясь на местных жителей, подчеркивают, что такой частоты выстрелов и взрывов там давно не было слышно.

«В местной прессе, на билбордах, ситилайтах размещаются агитационные материалы, с радикальными призывами направленными на разжигание военного конфликта и недопущении примирения», – добавили в ВПГ.

Также отмечается, что в «ЛНР» объявлена амнистия для ряда категорий осужденных, среди которых есть лица, которые принимали активные участия в боевых действиях против Украины в 2014-2015 годах. По информации источника правозащитной группы, для этой категории обязательным условием освобождения является возвращение в ряды незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Количество такой категории людей – около 600 человек.


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