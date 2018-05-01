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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 39 тысяч человек

Сегодня, 10:01 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 10 мая 2018 года, пересекли 39 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

Сегодня утром на КПВВ в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 10/60; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 30/30. Всего за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 39 тысяч человек и 5,1 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 8 190 человек и тысяча транспортных средств; "Марьинка" - 9 495 человек и 1 730 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7 950 человек и 1 485 транспортных средств; "Гнутово" - 4 255 человек и 920 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9 150 человек.

В КПВВ "Майорское" военнослужащие зафиксировали у двух украинцев наличие свидетельств о регистрации транспортных средств, выданные так называемой "ДНР".


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