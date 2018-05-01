Пиротехники обнаружили на Луганщине 12 артиллерийских снарядов

Пиротехническими расчетами Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям за прошедшие сутки, 9 мая, было проверено 9,71 га территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

В общем, за прошедшие сутки было обследовано 9,71 га местности в г. Северодонецк, г. Счастье, пгт. Станица Луганская, Кременском, Белокуракинском и Новоайдарском районах, где было обнаружено и изъято 12 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 12 артиллерийских снарядов.

В ГСЧС также напомнили гражданам, что при обнаружении взрывоопасного устройства необходимо немедленно сообщите дежурным службам органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101).