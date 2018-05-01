Коммунальным предприятиям Луганщины пригрозили отключением электричества из-за долгов

Компания «Луганское энергетическое объединение» будет отключать электроснабжение коммунальным предприятиям Луганской области в случае непогашения долгов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЛЭО.

«Долги потребителей на подконтрольной Луганщине составляют около 700 миллионов гривен и постоянно растут. Наибольшие долги у коммунальщиков – около 550 миллионов гривен», – отметили в компании.

В ЛЭО подчеркнули, что в первую очередь обесточивание грозит предприятиям водоснабжения и водоотведения, которые задолжали за электричество около 450 миллионов гривен.

Также в компании обратились к руководителям областных и местных органов власти, а также организаций.

«Обращайтесь к высшему руководству Украины – президенту Порошенко, премьеру Гройсману, в профильные министерства, чтобы они начали что-то делать для налаживания ситуации в нашей прифронтовой области, иначе катастрофы мы не избежим. Мы уже стоим над пропастью, а очередной срыв ремонтной кампании оставит Луганщину без электроэнергетики. Будем все жить на генераторах», – заявили в ЛЭО.