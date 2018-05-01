В Госпогранслужбе рассказали о том, как изменились права и обязанности граждан в зоне ООС

В Донецком пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины рассказали о том, как изменились права и обязанности граждан в зоне проведения ООС с принятым Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства».

Об изменениях сегодня, 10 мая, рассказали в пресс-службе Донецкого погранотряда.

«Донецкий погранотряд информирует граждан, пересекающих линию соприкосновения о введении Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства", который вступил в силу 29 апреля 2018 года. В некоторых случаях ответственность за нарушение во время пересечения контрольных пунктов въезда-выезда возросла, что следует учесть и не подвергать себя неприятностям», – сказано в сообщении.

Подробно со всеми положениями закона можно ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины. В пресс-службе рассказали о некоторых из них.

Так, гражданам следует обратить внимание на статью 185.10 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) – ее нарушение, в том числе на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) влечет наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Согласно статье 204.1, пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с использованием поддельного документа или таких, которые содержат недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти, влекут за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из правонарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, – влекут за собой наложение штрафа от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок от 10 до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

«Важной для украинцев, которые периодически пересекают линию столкновения, является ст. 204.2. Она гласит: нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее влечет за собой наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за правонарушение, предусмотренное частью первой настоящей статьи, – влекут за собой наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан», – отметили в Донецком погранотряде.

Согласно ст. 204.4 пересечение или попытка пересечения линии соприкосновения в районе проведения АТО или неконтролируемого участка государственной границы Украины в этом районе любым способом вне КПВВ или в КПВВ без соответствующих документов или с использованием поддельных документов или содержащих недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти – влекут за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за правонарушение, предусмотренное частью первой настоящей статьи, – влекут за собой наложение штрафа от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Относительно задержания граждан в ст. 263 говорится: «Лица, которые незаконно пересекли или предприняли попытку незаконно пересечь государственную границу Украины, нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или в район проведения антитеррористической операции или выезда из них, нарушившие пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украина или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда, правила использования объектов животного мира в пределах пограничной полосы и контролируемого пограничного района, в территориальном море, внутренних водах и исключительной (морской) экономической зоне Украины, совершили злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, а также иностранцев и лиц без гражданства, которые не выполнили решение о запрете въезда в Украину, нарушили правила пребывания в Украине или транзитного проезда через территорию Украины, могут быть задержаны на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до трех суток».

«Несколько изменилась правила и для иностранных граждан. Так, ст. 203 подчеркивает – несоблюдение иностранцами и лицами без гражданства установленного порядка регистрации или проживание на территории Украины по недействительным документам или документам, срок действия которых истек, или нарушение установленного срока пребывания в Украине, обнаруженные в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины или контрольных пунктах въезда-выезда, – влекут предупреждение или наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. А умышленное невыполнение иностранцем или лицом без гражданства решения уполномоченного государственного органа о запрете въезда в Украину влечет за собой наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Донецкий погранотряд отмечает – все граждане, пересекающие линию соприкосновения должны знать о своих правах и обязанностях и не забывать о собственной ответственности согласно закону, в случае нарушений», – отметили в пресс-службе.