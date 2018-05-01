Полторак: для проведения ООС необходим опыт АТО

Во время ООС необходимо использовать и совершенствовать лучший опыт АТО, не допускать предыдущих ошибок.

Об этом, как передает пресс-служба Министерства обороны, сегодня, 10 мая, заявил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время пребывания в районе выполнения задач операции Объединенных сил (ООС) на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, во время заслушивания руководства ООС, Степан Полторак отметил, что проблемы возникшие в ходе проведения АТО надо забыть, а перенять только полезный опыт. "Сейчас нам нужно определить первоочередные шаги, которые позволят все проблемы, которые были во время проведения АТО, оставить в прошлом, а опыт, приобретенный в ходе АТО, максимально расширить, усовершенствовать и использовать в ходе операции ОС", - заявил он.

В связи с этим, министр обороны Украины поставил задачу командующему ОС генерал-лейтенанту Сергею Наеву в максимально сжатые сроки проанализировать те проблемные вопросы, которые возникали во время проведения АТО по всем направлениям деятельности, определить факторы, которые влияли на их возникновения, сделать выводы и не допустить их в дальнейшей работе.

"Сейчас на этапе начала ООС очень важно не разрушить те механизмы, тот положительный опыт, который был приобретен во время проведения АТО. Нам нужно взять то лучшее, что было внедрено за последние 4 года. И тут я требую от вас, как от командующего ООС провести работу по изучению и совершенствованию именно этого опыта", - отметил Полторак.