Минэнергоугля инициирует сохранение цены газа для населения на текущем уровне

Министерство энергетики и угольной промышленности подаст на рассмотрение правительства постановление о сохранении цены на газ для населения на текущем уровне.

Об этом сегодня журналистам сообщил глава Минэнергоугля Игорь Насалик, передает РБК-Украина.

"Если с 1 июня не появится никакое постановление, то цена PSO (специальные обязательства-ред.) будет такая же, как и коммерческая. Я должен сказать, что независимо от того, что думает НАК "Нафтогаз", министерство энергетики подаст на рассмотрение Кабмина постановление, в котором предлагается неизменная цена на газ для населения", - сказал Насалик.

Ранее Кабмин продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене до 1 июня 2018 года.