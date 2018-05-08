Австралия даст более 50 млн долларов на расследование катастрофы МН17 в небе над Донбассом

Правительство Австралии выделит более 50 млн долларов на расследование в Нидерландах катастрофы малазийского Boeing (МН17) над Донбассом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны, пишет "РБК-Украина".

Сообщается, что правительство Тернбулла предоставит 50,3 млн долларов в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское правосудие по привлечению виновных к ответственности. Кроме того, упомянутое финансирование заложено в проект федерального бюджета Австралии на 2018-2019 годы.

Проект на днях внесла на рассмотрение парламента правительственная коалиция. В бюджетных документах говорится, что финансирование предусматривает продление работы посольства Австралии в Киеве.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией "ДНР". Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. В апреле эксперты проекта расследований Bellingcat опубликовали новый отчет с подробностями о катастрофе малазийского Boeing (МН17).