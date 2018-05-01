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КПВВ "Зайцево" приостанавливал работу

Сегодня, 13:54 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольный пункт въезда-выезда "Зайцево" сегодня утром приостанавливал работу для предотвращения провокаций со стороны боевиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook.

Сообщается, что сегодня для предотвращения провокаций со стороны российско-террористических войск и обеспечения безопасности граждан командованием Объединенных сил с 10:30 до 13:00 на контрольно-пропускном пункта въезда-выезда "Зайцево" был временно введен режим "красный". На данный момент КПВВ работает в штатном режиме


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