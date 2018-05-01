Швейцария рассекретила счета Ефремова

На связанные с экс-главой фракции Партии регионов Александром Ефремовым счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллиона швейцарских франков. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию швейцарского Ведомства по противодействию отмыванию средств.

По информации правоохранителей, указанные счета контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена.

По данным СМИ, они проживают в Вене. Средства, в частности, лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний с Кипра, Британских Виргинских островов и Канады.

Отмечается, что именно эти счета фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после бегства Януковича. Согласно документам, которые содержатся в украинском реестре судебных решений, Александра Ефремова обвиняют в растрате бюджетных средств ГП «Луганскуголь» в особо крупном размере.

По материалам производства, Ефремов оказывал на руководство «Луганскугля» незаконное влияние, склоняя его к сотрудничеству с фирмами, подконтрольными его семье. В результате, как следует в свою очередь из швейцарских судебных документов, в период с 2008 по 2014 год «Луганскуголь» купил у фирм Ефремовых шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллионов швейцарских франков. Компании Игоря Ефремова нередко выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов.

По информации украинских следователей, для легализации части денежных средств подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривен, зарегистрированную в спальном районе Львова. Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании в течение нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированные с июня 2016 года.

Отмечается, что Ефремовы убеждали швейцарских судей в том, что уголовные дела против Ефремова-старшего является «политической расправой» и даже сравнили его с опальным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские суды размораживать счета отказались. Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, опубликованного в реестре судебных решений в начале мая, счета будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

Как сообщили журналистам в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинской стороне на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых. Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включая протокол допроса Ефремова-младшего.