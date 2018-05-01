В течение апреля линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" в обоих направлениях пересекли больше 253 тысяч человек.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО.

Так, всего в течение апреля линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1 миллион 125 тысяч 800 человек.

Из них через КПВВ в Донецкой области 872700 человек, в Луганской области (через единый КПВВ - "Станица Луганская") – 253 тысячи 100 человек.

В Министерстве также отметили, что по сравнению с мартом зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой области на 12,07%, в Луганской - на 6,3%.