На Донбассе ранены 5 боевиков, один погиб

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе потери боевиков за прошедшие сутки, 7 мая 2018 года, составили шесть человек.

Об этом, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщил представитель пресс-центра ООС Александра Петрук, передает штаб ООС в Facebook.

"По данным разведки, в ходе боевых столкновений, за вчерашние сутки, одного боевика уничтожено, 5 ранены. Также в ходе боя было уничтожено одну боевую машину пехоты российско-оккупационных войск. Противник понес потери на Світлодарському и Мариупольском направлениях", - сказал Петрук.

По его словам, двое украинских военнослужащих были доставлены в госпиталь с легкими ранениями.