В Луганской области российские террористы планировали убить судью

В СБУ заявили, что предотвратили заказанное спецслужбами РФ убийство одного из бывших судей Луганской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, российские спецслужбы для совершения теракта завербовали украинца, который отбывал наказание на временно оккупированной территории Донбасса. При их содействии он был освобожден из тюрьмы и согласился выполнять диверсионно-разведывательные и террористические задания на территории Украины.

В спецслужбе утверждают, что злоумышленник получил задание убить судью в марте 2018 года от кадрового офицера спецслужб РФ.

В СБУ пояснили, что убийство судьи якобы должно было дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Луганской области и подорвать доверие населения к правоохранительным органам.

Правоохранители задержали злоумышленника при попытке проникновения в частный дом судьи с целью, как говорят в СБУ, его убийства.

Задержанный также якобы признался в выполнении ряда разведывательных задач, которые получал от представителя спецслужб РФ. В СБУ говорят, что во время личных встреч в Москве он получал от своего куратора деньги.