СБУ провела обыски у руководителей Компартии

Сотрудники службы безопасности Украины провели следственные действия у руководителей Коммунистической партии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия у руководителей компартии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следственные действия проводились в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены.

"В ходе расследования правоохранители установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных на насильственную смену и свержение конституционного строя или захват государственной власти", - говорится в сообщении.

Следствием также получены сведения о причастности к антигосударственной деятельности представителей КПУ. Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области и обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировались по заказу российских кураторов публично распространить 9-го мая.