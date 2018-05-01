В Минбороны подтвердили информацию о двух раненых на Донбассе военных

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 7 мая 2018 года, ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"За прошедшие сутки двое наших защитников были ранены. Один - в результате вражеского обстрела, другой - в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве во время выполнения инженерных мероприятий", - сообщил Гуцуляк.

Представитель Минобороны отметил, что состояние раненых военных оценивается как удовлетворительное. В целом, по словам Гуцуляка, боевики совершили за минувшие сутки 58 обстрелов украинских позиций. Украинские военные 27 раз открывали огонь в ответ.