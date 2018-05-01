Суд арестовал захваченного в плен боевика «ДНР»

Суд арестовал сроком на 60 суток 35-летнего ранее дважды судимого за умышленное убийство и грабеж жителя Донецкой области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины – участие в террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в октябре 2016 мужчина по «идейным» убеждениям вступил в ряды псевдореспублики, где был зачислен в «3-й мотострелковый батальон 7-й отдельной мотострелковой бригады министерства обороны «ДНР», на должность оператора ПТУР.

«Подозреваемый участвовал в ведении вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Вооруженных сил Украины, захвате населенных пунктов, зданий и других объектов на территории Донецкой области; сооружал блокпосты и обустраивал огневые позиции боевиков», - говорится в сообщении.