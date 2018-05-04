В Луганской области российские террористы обстреляли село рядом с Лисичанском из 152 мм артиллерии

Ночью 8 мая российские террористы вели обстрел из 152-мм и 122-мм самоходных артиллерийских установок в направлении городов Попасная и Лисичанск.

По предварительной информации, в селе Лоскутовка, расоложенном в нескольких километрах от Лисичанска, повреждена воздушная линия электропередач. Без электроснабжения остались 584 абонента.

Кроме того, в этом населенном пункте в результате боевых действий поврежден газопровод среднего давления, зафиксировано попадание снаряда во двор домохозяйства.

Также вблизи города Золотое, сел Новозвановка и Троицкое Попаснянского района боевики шесть раз применяли 120-мм и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Объединенные силы вынуждены были открыть огонь.