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В Луганской области российские террористы обстреляли село рядом с Лисичанском из 152 мм артиллерии

Сегодня, 09:45 citynews.net.ua | Напечатать

Ночью 8 мая российские террористы вели обстрел из 152-мм и 122-мм самоходных артиллерийских установок в направлении городов Попасная и Лисичанск.

По предварительной информации, в селе Лоскутовка, расоложенном в нескольких километрах от Лисичанска, повреждена воздушная линия электропередач. Без электроснабжения остались 584 абонента.

Кроме того, в этом населенном пункте в результате боевых действий поврежден газопровод среднего давления, зафиксировано попадание снаряда во двор домохозяйства. 

Также вблизи города Золотое, сел Новозвановка и Троицкое Попаснянского района боевики шесть раз применяли 120-мм и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Объединенные силы вынуждены были открыть огонь.


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