Более 1,6 млрд грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

В январе-апреле 2018 года плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет страны 1 млрд 603,2 млн грн. Это на 67,3 млн грн больше, чем за аналогичный период 2017-го года.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В государственную казну поступило 759,8 млн грн. По сравнению с показателями за январь-апрель прошлого года поступления выросли на 63 млн гривен.

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь-апрель 2018 года: налога на доходы физических лиц – 261,3 млн грн; налога на добавленную стоимость – 289,1 млн грн; налога на прибыль предприятий – 73,7 млн грн; акцизного налога – 5,9 млн гривен.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 799,9 млн грн, что на 158,3 млн грн больше доведенного индикативного показателя.