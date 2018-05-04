Движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц в прифронтовом Донбассе будет ограничено

Движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц будет временно ограничено с 6 по 11 мая в районе ряда населенных пунктов на Донбассе. Об этом сообщает Штаб операции Объединенных сил.

"В связи с проведением мероприятий оперативной подготовки воинскими частями и подразделениями, привлеченными для обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в период с 6 по 11 мая 2018 будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц в следующих районах населенных пунктов Донецкой области: Константиновка, Степановка, Яблоновка, Мирноград, Покровск, Новотроицкое, Новогродовка, Желанное, Очеретино, Орловка и Луганской области: Михайловка и Софиевка", - говорится в сообщении.