ПФУ: Все пенсии переселенцам в мае будут полностью выплачены

В мае пенсионеры-переселенцы столкнулись с задержкой выплат пенсий. Информация о задержке выплат переселенцам, для которых эти деньги являются единственным источником существования и оплаты жилья, поступает из разных областей Украины.

В Пенсионном фонде Украины ответили на многочисленные обращения пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц - согласно официальному разъяснению в связи с технологическими изменениями механизма проведения верификации получателей пенсионных выплат изменились сроки изготовления платежных документов на первую декаду мая для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц.

При этом в ПФУ обещают, что все пенсии, на выплату которых лица имеют право, будут выплачены в мае в полном объеме.