СБУ: Организатором нападения на Вербича был гражданин РФ

Организатором нападения участника АТО Дмитрия Вербича является гражданин России, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Правоохранители задокументировали, что 2 мая этого года группа злоумышленников совершила нападение на участника АТО, защитника донецкого аэропорта, который получил, в частности ножевое ранение. Установлено, что большинство нападавших выехало в Харьков, где по информации СБУ была задержана сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая в и скрывается в Польше.

Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле пятеро неизвестных напали на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича). В больнице ему сделали операцию.

По факту нападения начато уголовное производство по статье по ч.4 ст.296 (хулиганство).

6 мая нападавшие были задержаны в Харькове.