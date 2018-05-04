» » На Донбассе с начала войны повреждено более 700 школ

На Донбассе с начала войны повреждено более 700 школ

Сегодня, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

В течение последних 16 месяцев на Востоке Украины было повреждено не менее 45 школ, а с начала военного конфликта повреждения получили более 700 школьных учебных заведений. Об этом говорится в сообщении Детского фонда ООH (UNICEF), распространенном в субботу, 5 мая, пишет "Немецкая волна".

"Дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов", - заявила глава представительства UNICEF в Украине Джованна Барберис.

По данным фонда, 200 тысяч школьников вынуждены учиться в военной среде на фоне боевых действий на востоке Украины.

"UNICEF и партнеры зафиксировали как минимум восемь случаев, когда военные объекты и объекты вооруженных групп размещались в пределах 500 метров от детских садов и школ, а в двух местах они были расположены лишь в нескольких метрах от учебных заведений. Кроме этого, с начала конфликта повреждения получили еще 700 школ на востоке Украины ", - отмечает UNICEF.

В UNICEF отметили, что угрозой для детей являются расположенные по обе стороны линии разграничения в Донбассе военные объекты, в частности, склады боеприпасов и контрольно-пропускные пункты.

С начала учебного года в UNICEF наблюдали шесть случаев, когда бывшие здания школ были заняты военными.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 21:08

Спустя год после обстрела в прифронтовые села Луганщины вернули газоснабжение

Сегодня, 18:11

В Рубежном 11-месячный ребенок облился кипятком

Сегодня, 17:59

Движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц в прифронтовом Донбассе будет ограничено

Сегодня, 17:56

МОН зашифрует фамилии абитуриентов из Крыма и Донбасса

Сегодня, 16:26

Bellingcat назвали имена российских военных командовавших обстрелом Мариуполя в 2015 году

Сегодня, 15:40

ПФУ: Все пенсии переселенцам в мае будут полностью выплачены

Сегодня, 11:40

В оккупированном Харцызске за пост в соцсети убили девочку

Сегодня, 11:00

На Донбассе с начала войны повреждено более 700 школ

Сегодня, 10:40

В районе Щедрищево горел лес

Сегодня, 10:00

Для абитуриентов из Донбасса разработана пошаговая инструкция на вступительной кампании

Сегодня, 09:40

На Луганщине реализуют проект по противоминной деятельности

Сегодня, 09:00

СБУ: Организатором нападения на Вербича был гражданин РФ

Новости Украины:

Сегодня, 18:08

На Троицу "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Константиновки в Одессу и Харьков

Сегодня, 11:00

В Киеве до 8 мая сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Сегодня, 10:40

Украинские школьники-боксеры победили на Всемирной гимназиаде

Сегодня, 10:00

В Тернопольской области ребенок упал с велосипеда и пронзил лицо арматурой

Сегодня, 09:40

Петиция о защите традиционной семьи набрала 25 тыс. подписей

5-05-2018, 13:34

Девушкам на заметку: ТОП-7 модных сумок этого года

4-05-2018, 18:00

В Ровенской области расследуют гибель военного от ранения в голову

4-05-2018, 17:56

Реконструкцию Одесского аэропорта закончат в 2019 году

4-05-2018, 17:42

Заболеваемость гриппом в Украине вернулась на межсезонный уровень

4-05-2018, 17:06

В Киеве метро и наземный транспорт перейдут на единую систему оплаты проезда

4-05-2018, 16:42

В новом сезоне без субсидии могут остаться более 50 тысяч семей

4-05-2018, 15:59

Совбез ООН обсудит последствия агрессии РФ против Украины 29 мая

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 