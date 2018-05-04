На Луганщине реализуют проект по противоминной деятельности

В Попасной представители Управления по вопросам восточных регионов Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц провели ряд ознакомительных встреч с целью начала проекта «Повышение способности по осуществлению координации программ по противоминной деятельности и развития местного потенциала по планированию, координации, управления и реализации проектов по гуманитарному разминированию».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Главной задачей является уменьшение риска, создаваемого наземными минами и взрывоопасными остатками войны (ВОВ) до уровня, при котором люди могут жить в безопасности и при котором экономическое, социальное развитие и меры по сохранению здоровья могут осуществляться без ограничений, вызванных загрязнением от мин и ВОВ, с возможностью учета потребностей пострадавших», – говорится в сообщении.

В частности, предполагается сбор и распространение информации об опасных зонах и зонах повышенного риска, обозначение (маркировка) на территории таких зон для предупреждения населения о наличии мин и взрывоопасных предметов (ВОП), выявление пострадавших от мин и ВОП, их учет, оказание медицинской помощи, психосоциальной и экономической поддержки, а также реабилитации.

Также сообщается, что на данном этапе МинВОТ проведена рабочая встреча с представителями органов местного самоуправления, местной исполнительной власти, СМИ, руководителями предприятий и организаций, а также лидерами громад для создания Координационной группы по реализации проекта. Кроме того, присутствующих ознакомили с основными положениями стандарта «Обучение рискам опасностей от мин и ВОВ при реализации проектов и программ в громадах», разработанного для дальнейшего его применения.