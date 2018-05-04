Аваков и Князев представили нового начальника полиции Луганщины (фото)

Сегодня Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового начальника полиции Луганской области.

Об этом сообщает корреспондент «Сitynews».

Новым начальником ГУНП в Луганской области стал Сергей Колесник.

«ГУНП в Луганской области показало себя как один из самых мощных подразделений Украины. В результате этого начальник ГУНП в Луганской области Сергей Комиссаров был назначен главой национальной полиции в Запорожской области, которая почти втрое больше чем Луганская. И там, в три раза больше проблем и ситуаций, которые ему предстоит решить. По согласованию с министром я представляю вам полковника полиции, бывшего заместителя полиции Донецкой области – Сергея Павловича Колесника», - заявил Сергей Князев.

Колесник приступил к выполнению служебных обязанностей вчера – 4 апреля 2018 года.

Экс-начальника областной полиции Сергея Комисарова министр Аваков лично поблагодарил за службу в Луганской области.