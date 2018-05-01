За 4 года боев на Донбассе жертвами мин стали почти 2 тысячи гражданских лиц

В результате четырехлетних вооруженных действий на Донбассе от мин и взрывоопасных остатков погибли как минимум 355 мирных жителей, еще 1 456 — получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Ведомство ссылается на данные своих подразделения на Донбассе и местных органов самоуправления.

«В период с мая 2014 года по март 2018 от мин и взрывоопасных остатков войны (ВОВ) на подконтрольной Украине территории Донбасса погибло, по меньшей мере, 355 гражданских лица, 1 456 — получили ранения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 раненых гражданских лица, в Луганской области — 177 погибших и 348 раненых мирных жителей.

В ведомстве подчеркивают, что данные не являются исчерпывающими.