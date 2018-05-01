В Старобельском районе вследствие ДТП пострадала женщина

В Чмыровке произошло ДТП, во время которого женщина получила травмы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Авария произошла по ул. Воздухофлотской: водитель неустановленного автомобиля совершил столкновение с велосипедисткой, которая двигалась в попутном направлении.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление нарушителя. Данный факт зарегистрирован.