В Молдове 8 человек посадили за участие в боях на стороне ОРДЛО

В Молдове приговорили к тюремному заключению восемь человек за участие в боях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Об этом заявил генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен, передает Reuters. Бывшая советская республика политически и культурно разделена между сторонниками более тесных связей с Москвой и теми, кто хочет, чтобы Молдова следом за соседней Румынией вступила в Евросоюз и НАТО.

Выступая в парламенте, Харунжен сказал, что молдаване, работающие в России, постоянно рискуют быть втянутыми в конфликт, в результате которого с 2014 года погибло более 10 тысяч человек.

"Когда братья, отцы и мужья едут работать в восточные страны, там их рекрутируют в военные группы. Иногда они там умирают, а иногда приезжают домой, но их руки в крови", - подчеркнул генпрокурор Молдовы. Осужденных посадили на разные сроки. По словам Харунжена, еще 25 молдаван находятся в международном розыске из-за их связи с ситуацией на Донбассе.