В Балаклее снова загорелись военные склады. Принимаются все меры для обеспечения безопасности местных жителей

Сегодня, 3 мая, в Балаклее Харьковской области на бывшей технической территории 65 арсенала из-за возгорания сухой травы начался пожар, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В 13.35 в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала, в Балаклее, на Харьковщине где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что для локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию на складе – эвакуирован.

Военнослужащими, совместно с ГосЧС принимаются все меры для обеспечения безопасности местных жителей.