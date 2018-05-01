Боевики на Донбассе для дискредитации ООС могут осуществить провокации с жертвами среди населения

Боевики на Донбассе для дискредитации сил операции объединенных сил могут осуществить провокации с жертвами среди населения.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк. "Активизирована подготовка антиукраинских мероприятий в районах дислокации войск объединенных сил путем проведения так называемых "стихийных" митингов и акций саботажа.

Не исключено, что в ходе указанных акций возможны провокационные действия, направленные на дискредитацию объединенных сил с жертвами среди населения. Такое развитие ситуации может стать для противника поводом для оправдания начала активных боевых действий", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, на оккупированном Донбассе, с целью запугивания местного населения, распространяется информация о возможности активизации боевых действий и расширении территории их ведения, из-за чего на Донбассе может возникнуть гуманитарный кризис.