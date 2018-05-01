В Минобороны подтвердили информацию о 3 пострадавших на Донбассе военных

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 2 мая 2018 года, пострадали трое украинских военнослужащих.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов получили ранения трое наших защитников. Состояние здоровья пострадавших оценивается как удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Так, по словам представителя Минобороны, боевики за сутки 51 раз обстреливали украинские позиции, в свою очередь силы ООС 44 раза открывали огонь в ответ