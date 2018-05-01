На Луганщине за получение взятки будут судить бывшего заместителя мэра

На Луганщине будут судить бывшего заместителя городского головы Северодонецка за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 135 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В сообщении отмечается, что следователями прокуратуры Луганской закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя Северодонецкого городского головы по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, а именно по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение)

«Досудебным следствием установлено, что в конце 2017 года чиновник требовал денежные средства от директора строительной компании в размере 10% от стоимости объекта строительства при выполнении строительных работ по ремонту сетей, помещений систем отопления, водоснабжения и водоотведения здания одной из больниц города Северодонецка», – сообщили в пресс-службе.

В феврале 2018 года во время получения неправомерной выгоды в размере 135 тыс. грн чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.