В Украине остаются неидентифицированными более 300 погибших на Донбассе военных

По состоянию на сегодня более 300 погибших на Донбассе украинских военных остаются неидентифицированными.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Блока Петра Порошенко", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

В частности, Богомолец отметила, что на начало апреля 2018 по результатам экспертиз ДНК установлены личности 554 погибших на Донбассе военных. "Неидентифицированными остаются еще 307 погибших, чьи профили хранятся в базе (базе данных ДНК-карт Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, - ред.)", - сообщила она.

Нардеп также призвала родственников пропавших без вести на Донбассе сдать анализы ДНК, обратившись в местные областные управления Национальной полиции. "Образцы своей ДНК могут сдать и лица, проживающие на временно неподконтрольных территориях, и граждане других государств, которые разыскивают своих родственников", - добавила Богомолец.