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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 26 тыс. человек

Сегодня, 09:48 citynews.net.ua | Напечатать

На контрольных пунктах въезда-выезда Донбасса, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил проследовало 26,7 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

В частности, сегодня утром, 3 мая, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорск" - 0/70; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 40/30, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Всего за прошлые сутки через КПВВ проследовало 26,7 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств: "Майорск" - 6395 человек и 900 транспортных средств; "Марьинка" - 6315 человек и 1275 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4665 человек и 970 транспортных средств; "Гнутово" - 2535 человек и 625 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6750 человек.

За прошедшие сутки пограничники Краматорского и Луганского отрядов на КПВВ "Майорск" и "Станица Луганская" обнаружили у трех граждан Украины частично поддельные паспортные документы.

Кроме того, на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" сотрудники пограничного ведомства зафиксировали два случая предложение взяток военнослужащим для беспрепятственного пропуска через линию разграничения.


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