За сутки на Донбассе травмированы трое украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 2 мая, боевики 22 раза применили артиллерию и минометы, травмированы трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Украинские подразделения вели активную оборону", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по данным разведки, за минувшие сутки, 2 мая, потери живой силы противника составляют четверо раненых, ВСУ не препятствовали их эвакуации. По состоянию на 6:00 утра 3 мая потерь среди украинских военных нет