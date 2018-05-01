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Минюст заявил о взыскании 1,1 млрд грн алиментов с начала года

Сегодня, 17:45 citynews.net.ua | Напечатать

С начала года с неплательщиков алиментов взыскано 1,1 млрд грн, из них 355 млн грн - благодаря применению установленных законом ограничений.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает пресс-служба Минюста.

По ее словам, с начала действия закона об усилении защиты права ребенка госисполнителями было вынесено 118,1 тыс. постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы страны, 119,2 тыс. - в праве управлять транспортными средствами, 119,1 тыс. - в праве пользования оружием и 119,1 тыс. постановлений об установлении временного ограничения в праве охоты. Также судом было вынесено 528 постановлений о наложении на должника взыскание в виде общественно полезных работ.

Из-за неуплаты алиментов в розыск были объявлены 8,78 тыс. граждан.

"На данный момент на исполнении находится 497,1 тыс. документов о взыскании алиментов. При этом с начала года это количество уменьшилось на 34,6 тыс. документов, то есть на 6,5% по сравнению с началом года", – отметила заместитель министра.

Также Глущенко напомнила, недавно был открыт публичный реестр неплательщиков алиментов. В каждом регионе были обнародованы списки злостных неплательщиков, а также созданы штабы по мониторингу и контролю за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов.


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