Комплексы Javelin должны применяться для самообороны

Противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США предоставили Украине, должны применяться для самообороны.

Об этом в ходе брифинга в Киеве сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Уэсс Митчелл.

"Мы с самого начала определились, что Javelin является оборонительным оружием и они (ракетные комплексы, - ред.) должны применяться для самообороны", - отметил Митчелл. Напомним, ранее в Госдепартаменте США сообщали о передаче Украине ракетных комплексов Javelin. Кроме того, о передаче Javelin сообщал президент Украины Петр Порошенко.