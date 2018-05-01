СБУ заявляет о задержании в одесской области боевика «ЛНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области бывшего боевика группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Уроженец Одесской области в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе группировки, он привлекался к дежурству с оружием на позициях боевиков и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Через несколько месяцев боевик, разочаровавшись в идеях «русского мира», покинул ряды террористов и вернулся в Одесскую область», - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, задержанный также принимал активное участие в трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Открыто уголовное производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.