СБУ займется вопросами правовой реабилитации лиц, которые были вынуждены сотрудничать с лднр

СБУ займется вопросами правовой реабилитации лиц, которые были вынуждены сотрудничать со структурами на территории, подконтрольной группировкам «ДНР»и «ЛНР». Об этом заявил командующий операции объединенных сил Сергей Наев сегодня на брифинге в Краматорске.

«СБУ, при поддержке правоохранительных органов, займется вопросами правовой реабилитации лиц, которые были вынуждены сотрудничать с оккупационной властью», – сказал Наев.

Это касается граждан , которые не были причастны к убийствам, насилию и другим преступлениям против человечности.