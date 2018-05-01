Наев: мы не прогнозируем обострения ситуации на Донбассе

Сегодня в ходе брифинга в Краматорске командующий ООС Сергей Наев заявил, что операция Объединенных сил проводится для освобождения захваченных территорий, обеспечения защиты прав граждан, и сохранности независимости страны, сообщает наш корреспондент.

"ООС это Военная операция. В этом главное её отличие от АТО. Мы имеем дело не только с боевиками ЛНР и ДНР но и с российской армией. 1 АК и 2 АК боевиков созданы и подконтрольны ВС РФ. Гсм, деньги и оружие они получают из России. Поэтому мы имеем дело с российской агрессией в Украине", - заявил Наев.

Кроме того он заявил, что не прогнозирует обострения в зоне конфликта из-за начала ООС.