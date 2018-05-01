Боевики обстреляли жилые дома в Марьинке

Боевики в ночь с 30 апреля на 1 мая обстреляли жилые кварталы Марьинки, - сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Обстрел со стороны оккупированного Донецкая начался около 22.00 вечера 30 апреля и продолжался более часа. Первым в дежурную часть полиции позвонил работник больницы, который услышал мощный взрыв. Неподалеку медицинского учреждения попала мина.

В результате попадания снарядов пострадали домовладения, расположенные по улице Октябрьской. Осколками повреждены окна, двери, заборы и транспортные средства местных жителей. Всего полицейские установили 6 поврежденных домов.

Пострадавших нет.

Следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции проверяет пострадавший район, обследует территорию, собирает информацию о других повреждения и оказывает помощь мирным жителям.

Данный факт квалифицированы по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.